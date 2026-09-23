Alberto Rosa 23 SEP 2026 - 19:59h.

La menor fue trasladada en UVI desde Navahermosa al Hospital de La Paz de Madrid con quemaduras graves

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“Una foto no vale tu vida. Nunca accedas a postes, torres o instalaciones”. Es el mensaje que ha lanzado el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo tras rescatar el pasado lunes a una menor 12 años electrocutada después de subirse en una torreta eléctrica en Navahermosa.

La adolescente tuvo que ser trasladada en una UVI al Hospital de la Paz de Madrid, con quemaduras graves. El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informó que el suceso ocurrió a las 18:46 horas de este lunes en la calle Número 10 de la urbanización Río Cedena de Navahermosa, cuando la menor se subió a una torreta eléctrica y se electrocutó al tocar los cables.

Al lugar del suceso acudieron agentes de la Guardia Civil, bomberos, médico de urgencias, dos ambulancias la UVI que trasladaron a la menor al centro hospitalario, un helicóptero medicalizado y la agrupación de Protección Civil de Navahermosa.

Tras el incidente, el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo ha enviado el citado mensaje para advertir a los más jóvenes. Los bomberos recuerdan que las instalaciones eléctricas pueden provocar descargas o arcos eléctricos sin necesidad de tocar directamente un conductor y subrayan que “ninguna foto, vídeo o publicación merece asumir este riesgo, por lo que nunca accedas a postes, torres o instalaciones eléctricas”, han señalado.