Lara Álvarez acierta con su sencillo pero elegante esmoquin metalizado: Su look al detalle

Ya nos lo adelantaba Mayte Méndez de Vigo en su blog 'Estilista de guardia'. En esta ocasión, nuestra querida Lara Álvarez no luciría "un vestido largo típico del 31, no sería lo más acertado esta vez". En su lugar, la presentadora se enfundaría en un esmoquin con el que no restaría protagonismo al sentido de 'Las campanadas de la ilusión' pero... ¡nos ha conquistado igualmente!