Los millonarios pueden permitirse caprichos que el resto de los mortales no pueden ni imaginar. En ‘Si yo fuera rico’, que se estrenará próximamente en Telecinco, a Santi le toca la lotería, pero no puede decirle a nadie que tiene una pequeña gran fortuna en el banco. Aun así, sus actos hacen sospechar a sus amigos… Si quiere pasar desapercibido, lo mejor será que no haga como estos multimillonarios…