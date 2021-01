Adelántate a los estrenos más esperados y disfruta de nuevos directos: ¡todas las novedades que trae 2021 a mitele PLUS!

¡Arranca una nueva temporada llena de emociones en mitele PLUS! Y lo hace trayendo en 2021 multitud de novedades con las que podrás intensificar la experiencia en la plataforma digital. ¿Preparado para descubrirlas todas? ¡Toma nota!

El preestreno del fenómeno más esperado: 'La isla de las tentaciones 3'

Vuelve el programa más esperado y seguido de la televisión. 'La isla de las tentaciones 3' inaugurará próximamente su tercera edición y podrás verla antes que nadie con el preestreno en exclusiva del primer programa en mitele PLUS .

En esta apasionante temporada, cinco parejas pondrán a prueba su amor para responder a la gran pregunta: ¿están hechos el uno para el otro? Una edición presentada por Sandra Barneda que además incorporará nuevos elementos como 'La luz de la tentación' , hasta ahora nunca vista en el reality. Dicha luz informará en el momento de si las parejas se están saltando los límites establecidos en su relación. Nada será lo mismo. Y para que veas mucho más del programa de moda, los debates comienzan antes en Mitele PLUS. Media hora en directo en exclusiva solo para suscriptores.

El talento, a tu alcance: preestreno de los programas de la nueva temporada de 'Got Talent España'

Nunca el talento estuvo tan presente. Nervios, ilusión, emoción… Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide regresan para juzgar el talento de los concursantes presentados por Santi Millán en una nueva edición de 'Got Talent España' .

Muy pronto en mitele PLUS, podrás encontrar todos los programas de 'Got Talent 6' antes de su emisión en TV para adelantarte a uno de los acontecimientos más emocionantes del año con el regreso del programa que más sensaciones genera.

Lo nunca visto en el programa con más amor: 'Una hora con cámaras de MyHyV'

Otra de las grandes novedades que nos trae el 2021 tendrá lugar muy pronto con el estreno en mitele PLUS de la emisión en directo 'Una hora con cámaras de MyHyV' .

¡Llega la cámara espía a la casa de los tronistas de 'Mujeres, hombres y viceversa'! De 16.00 a 17.00 horas , los seguidores del programa con más amor podrán disfrutar en exclusiva en mitele PLUS de una emisión ‘espía’ desde la casa de los tronistas todos los días de la semana.

Un 'espionaje' en toda regla para fans de 'Mujeres y hombres y viceversa', que además disfrutarán de los primeros minutos del nuevo tronista con sus pretendientas. ¿Cómo reaccionarán? ¿Habrá química? ¡Lo veremos todo en exclusiva en mitele PLUS!

Un famoso encerrado y muy pronto… ¡más de uno!

Anabel Pantoja, Sofía Suescun, Maestro Joao, Gianmarco Onestini y Maite Galdeano ya se han atrevido con este innovador reality donde tú decides. ' Sola/solo' es el reality de mitele PLUS en el que tú controlas cómo se desarrolla la vida de un famoso. Muy pronto, el pisito estará un poco más habitado y podremos asistir al nacimiento de Solos/Solas.

Los capítulos de tus telenovelas favoritas, primero en mitele PLUS

Además de continuar con las emisiones especiales de los principales programas de entretenimiento de Mediaset España ('Supervivientes', 'La isla de las tentaciones'...) seguiremos viendo en exclusiva los estrenos de los capítulos diarios de las telenovelas que más arrasan: 'Encadenada', 'Matrimonio por sorpresa' y 'Love is in the air'.