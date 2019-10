El programa de este martes ha empezado hablando de tatuajes y Alma ha querido contar cuanto se arrepiente del suyo: "Me tatué el nombre de mi expareja y ahora no se me quita. Pero lo suyo es peor, porque como premio se hizo mi cara en toda la espalda". Jesús Vázquez ha querido aconsejar que la gente se piense lo que va a tatuarse y ha confesado que él también tiene el nombre de su ex.