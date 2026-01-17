El ministerio de Exteriores ha lanzado unas becas para jóvenes que quieran ser profesores de español en el extranjero

Se permitirá a jóvenes docentes trabajar en el extranjero con respaldo institucional y experiencia universitaria reconocida

El ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España ha abierto una convocatoria para jóvenes que quieran ser profesores de español en diferentes universidades extranjeras de 74 países.

Gracias a este programa, desde el ministerio dirigido por el ministro José Manuel Albares se permitirá a jóvenes docentes trabajar en el extranjero con respaldo institucional y experiencia universitaria reconocida.

¿A quién está destinada esta oferta?

Según recogen desde el ministerio de Exteriores en su página web, la convocatoria de esta oferta está destinada a "jóvenes hispanistas que deseen ejercer la docencia del español como lengua extranjera en universidades extranjeras, reforzando los programas de lengua y cultura hispánicas y actuando como punto focal y dinamizador de la cooperación interuniversitaria entre la universidad de destino y la red universitaria española".

Los lectores imparten español como lengua extranjera en universidades internacionales y mantienen un marco laboral claro: contrato académico, condiciones reguladas y dotación económica según destino.

La duración de las becas que ha ofertado el ministerio de Exteriores corresponde al tiempo que dure el curso académico en la universidad de destino. Asia, Europa, África y América concentran la mayor parte de las plazas en esta nueva edición.

¿Qué cubren estas becas?

El ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España ha lanzado estas becas de lectorado MAEC-AECID donde ofrecen una dotación mensual a todos aquellos que opten y superen los filtros requeridos en la convocatoria.

Hay que destacar que la dotación mensual que ofrecen desde el Gobierno de España varía según el país y la universidad de destino.

En esta ayuda económica se cubrirán gastos de viaje, el seguro de asistencia médica y una cantidad destinada a la compra de material didáctico para poder ejercer las clases.

Plazo de presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes, según la modalidad escogida, finalizarán al término del día establecido de acuerdo con el registro electrónico de la AECID, indican desde el ministerio:

Lectorados vacantes y nuevos: del 13 al 30 de enero de 2026

Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de julio y octubre de 2026: 13 al 21 de enero de 2026

Lectorados de renovación con fecha de inicio en diciembre de 2026 y enero de 2027: del 22 al 29 de abril de 2026

Agotados los plazos anteriores la aplicación informática dejará de estar operativa.

¿Cómo se solicita?

Desde el ministerio de Exteriores se explica que, para poder acceder a la oferta, se debe rellenar un formulario que estará disponible en la Sede Electrónica de la AECID en el plazo de solicitud estipulado. Para poder acceder al mismo deberá seguir los siguientes pasos:

Si nunca ha accedido a la Sede Electrónica de la AECID:

Entrar en Carpeta del Ciudadano

Registrarse mediante la opción "Altas de nuevos usuarios".

Una vez completado el proceso de registro, recibirá un correo de confirmación en la dirección que haya especificado. Deberá confirmar el registro mediante el enlace contenido dentro del mismo.

Cuando haya confirmado su registro, al acceder a Carpeta del Ciudadano con su usuario y contraseña, podrá visualizar los distintos procesos de solicitud abiertos.

Seleccione convocatoria de lectorados.

Si está dado de alta en la Sede Electrónica de la AECID:

Deberá acceder con su usuario y contraseña a Carpeta del Ciudadano.

Seleccione convocatoria de lectorados.

¿Qué nivel de idiomas y qué experiencia docente se necesita?

Según explican desde el ministerio de Exteriores, no hay un nivel mínimo de idiomas para poder acceder a la convocatoria. El conocimiento del idioma se valora en relación con el nivel que se tenga de acuerdo con el Marco Común Europeo.

No obstante, también se detalla que los conocimientos de idiomas deberán ser demostrados mediante títulos, certificados o pruebas acreditativas.

Además, también se explica que se acepta experiencia docente de español en universidades (extranjeras y españolas), en bachillerato, voluntariados, talleres o prácticas.

No será válida la acreditación de la experiencia docente de español mediante: