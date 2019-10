Antonio El Galán se ha quedado prendido de Danira: "Cuando te he visto he sentido que eres muy guapa, pero con mayúsculas", le ha dicho el decorador. "Bueno Antonio, desde que vi el vídeo hubo algo que hiciera que no sintiera esa química, le has gustado más a mi madre que a mí", se ha sincerado ella. "Un placer haberte conocido, lo siento mucho porque eres guapísima", ha lamentado él.