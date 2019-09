Lina dice adiós a 'MQC' con lágrimas en los ojos: "Habéis cumplido la ilusión de mi vida"

Lina y Espe han sido muy especiales para el programa

A pesar de estar encantadas en 'Me quedo contigo', Lina y su hija Espe tienen que volver a trabajar y abandonar el programa. "Tengo una malísima noticia que dar, una de nuestras mamis queridas y su hija se tienen que ir. Nos han hecho reír mucho, han sido súper cariñosas con todo el equipo y sus compañeras, peros se tienen que ir", ha anunciado Jesús Vázquez. "Quiero agradeceros lo bien que me lo he pasado y lo feliz que me habéis hecho, la ilusión de mi vida me la habéis cumplido", ha dicho Lina sin poder evitar llorar.

La tarde no ha ido mejor para los solteros, ya que ninguno de ellos ha encontrado el amor en el programa.

Tarde de calabazas en 'Me quedo contigo'

"Es la primera vez que me apetecía tener la cita y mi madre no ha pulsado el botón rojo. Me ha gustado mucho como hablabas y como te expresabas", le ha confesado Yasmina a Tae. "Me has caído muy simpática, eres una chica con la que se puede tener una conversación en confianza, eres mu agradable pero no he notado feeling entre nosotros", ha respondido él.

A pesar de que Helena estaba entusiasmada con la idea de que Mariano conociera a su hija, las cosas no han salido del todo bien. "A mi madre le has encantado, pero yo busco algo más de primera impresión, estoy abierta a una amistad, pero como pareja necesito algo más de primer impresión", ha explicado Irene.

"Soy muy cariñoso y las distancias no me importan", le ha asegurado Jesús a Amanda. Sin embargo, ella tiene otras prioridades: "Es que tienes 24 años y yo tengo 28, además tengo dos hijos. Me has caído fenomenal, lo tienes todo, pero eres muy jovencito. Eres muy buen chaval pero no se no he sentido eso de…'uy me ha encantado'. Ven a Murcia y te presento a mis amigas", le ha explicado ella.