Las chicas reaccionan a Sergio, el chico que se hizo la foto del DNI con un palillo: “Le tiene que saber la boca a madera”

El último invitado de la noche en ‘Me quedo contigo’ no era otro que Sergio, el chico que se hizo la foto del DNI con un palillo en la boca y que no se quita prácticamente nunca. Las chicas, incrédulas, no salían de su asombro cuando le vieron aparecer con el palillo en la boca. “Los cojo de los bares…. Yo llevo en los bolsillos palillos en vez de hilo dental”, comentaba entre risas Sergio ante las caras de asombro de las madres.