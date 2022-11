Sin embargo, hubo algo que Germán no pudo hacer: ponerse el bañador que 'Drag Elektra' le había traído. Se trataba de un tanga con el que se había visto aún más al redactor, pero para él su límite estaba en no enseñar el culo en televisión. No obstante, Soraya Arnelas destacó que se había afeitado su mítica barba para lucir el espectacular maquillaje que llevaba.