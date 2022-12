El mal rollo entre Karina y Lydia Lozano se hace evidente: "Ha habido una guerra encima del escenario"

Para los miembros del jurado no ha pasado desapercibida la tensión de las dos mujeres y su valoración ha tenido mucho que ver con esto: "Creo que has cantado un poco mal, Lydia, pero me ha parecido super divertidísima la manera en la que le lanzabas flechas y otros gestos a Karina", le decía Cristina Rodríguez. Antonio Castelo ha sido menos amable: "Lo que has hecho es una mierda".