El momento más tórrido de Sonia Hidalgo: acude a un hombre de compañía para saciar su deseo sexual

Alejandro no parece estar dispuesto a recibir un 'no' por respuesta y no para en sus intentos de conseguir una cita no laboral con Sonia. Tras un acercamiento de la dueña del club 'Los Olivos', el abogado decide invitarla a cenar. Pero Sonia no está dispuesta a dejarse llevar por sus sentimientos y le rechaza de nuevo.