Edmundo Arrocet, sobre el ‘Un, dos, tres…’: “Fui de artista invitado y me quedé toda la vida”

Hablando de compañeros que se convirtieron para él en familia “Mucho del éxito mío se lo debo a Mayra porque si ella no me daba el pase, yo no entraba”, Edmundo ha recordado a su queridísimo Chiquito de la Calzada, con quién protagonizó varias películas, a pesar de no querer en un primer momento: “Yo no quería hacer las películas, no sabía quién era Chiquito de la Calzada”.