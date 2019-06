Jorge Cadaval, sobre su cena con don Juan Carlos: “Me iba a jiñar encima”

César y Jorge Cadaval , los Morancos están celebrando sus 40 primeros años de profesión y al recordar junto a Bertín Osborne sus inicios en el mundo del espectáculo, el presentador ha querido saber si habían sentido la censura en sus shows. Ellos le han explicado que censura cómo tal no habían tenido, pero que hace años sí había temas que eran intocables y que del Rey y de la iglesia no se podía hablar. De hecho, han contado cómo era un divertido e inocente sketch sobre su majestad don Juan Carlos no pudo ser emitido .

Llegados a este punto, Jorge no ha podido evitar contar la divertidísima y escatológica anécdota que le sucedió un día que pudieron cenar con don Juan Carlos. Según ha explicado era una cena de unos 15 comensales en la que se encontraba su majestad y en la que les explicaron que por protocolo no se podían levantar de la mesa hasta que no lo hiciera el Rey en los postres. A Jorge le sienta fatal el queso, pero por educación decidió comerse un poquito y se puso malísimo: “Me entraron unos sudores malísimos y yo me tenía que levantar porque me iba a jiñar”.