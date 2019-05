Lo que no se vio de la entrevista a Jorge Javier: “Cuando empezó ‘Sálvame’ era una golfería de programa”

Bertín charló el pasado viernes con Jorge Javier Vázquez en el estreno de la nueva temporada de ‘ Mi casa es la tuya’. Pero no vimos todo lo que el presentador contó. Estas son algunas de las confidencias que no vimos en la casa de Jorge Javier en Madrid:

Jorge Javier explica cómo empezó ‘Sálvame’

En la entrevista con Bertín en su casa de Madrid, J orge Javier recordó cómo comenzó ‘Sálvame’. “Se me acabó el ‘Tomate’ y me quedé sin nada. A los productores les ofrecieron un programa que empezaba después de ‘Superviviente’ que, en un principio, se iba a llamar ‘Sobreviviré’ como la canción de Mónica Naranjo pero no conseguimos los derechos. Y de repente a alguien se le ocurrió ‘Sálvame’”, aseguraba.

Jorge Javier confiesa quién es su ídolo

“Yo he pasado muchos años de mi vida intentando buscar compañía, y ahora pienso: ‘Cuantos años desperdiciados… cuantas noches echadas a perder, cuantos tíos innecesarios…’ Pero bueno, tener esta lucidez a esta edad me da tranquilidad”, asegura el presentador de ‘Sálvame’.

“Una cosa fundamental para avanzar es entender que tienes que convivir con la inseguridad. Pretender tener en tu vida todo muy atado, eso es el salvoconducto a la infelicidad más absoluta, porque eso no sucede nunca. S aber que no hay nada seguro te da mucha tranquilidad ”, asegura Jorge Javier.

La madre de Jorge Javier ganó un premio en Telecinco y...

Mientras cocinaban, Bertín se interesaba por un tema que involucraba directamente a la madre de Jorge Javier. “¿Es verdad que ganaste un premio en Telecinco y tu hijo te hizo devolverlo’”, preguntaba Bertín. “Si, fue un sábado en el programa de María teresa Campos. Me preguntaron casualmente cómo se llamaba el presentador de ‘Sálvame’. Me tocaron 5.000 euros pero cuando llamé a Jorge Javier ya me dijo que no lo iba a cobrar”, comentaba. “YA me podían haber mandado unas flores o algo”, aseguraba entre risas.