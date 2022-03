Terelu anda revisando si la encima está limpia y no duda en darle una nueva pasada con el trapo por donde su hija ya ha pasado segundos antes: "Voy a limpiar. Ah, ¿ya has limpiado? Ah, no, que tú no limpias bien", dice ante la sorpresa de Alejandra.

"¿Cómo que no? Limpio bastante más que tú, que no limpias nunca", es la respuesta de su hija. "Mi casa me la limpio yo", añade Alejandra, a lo que su madre le responde "por eso yo no voy", lo que provoca las risas de las tres. "Es broma, no voy por los gatos", aclara Terelu.