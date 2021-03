Qué cubren las aseguradoras de los vehículos en el caso de daños por temporales

El invierno de 2021 ha estado marcado por una climatología mucho más adversa y extrema de la que estamos acostumbrados. La gran nevada de Filomena y las sucesivas borrascas que han traído copiosas lluvias y fuertes rachas de viento no solo han complicado la movilidad, sino que han causado daños también en los vehículos .

Qué cubre las aseguradoras

Por este motivo, son muchos los conductores que se han visto en la necesidad de contactar con su aseguradora de coche para saber si la póliza contratada cubre o no los daños ocasionados por los sucesivos temporales. Cabe destacar que la declaración de zona catastrófica no influye en la cobertura de los seguros, no afecta, por tanto, a la indemnización que corresponda a través de la aseguradora ni a la del Consorcio de compensación de seguros, solo supondrá la posible recepción de ayudas públicas.