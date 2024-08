"No les voy a mentir, me he ilusionado", asegura Tania Déniz con una amplia sonrisa. A pesar de que el amor ha llamado a su puerta, la influencer no se aventura a decir si se ha enamorado, puesto que, tras su ruptura con Samuel Chávez, la modelo va con pies de plomo a la hora de conocer a un chico. Tanto es así, que la canaria ha estado mucho tiempo cerrada a las relaciones amorosas hasta hace muy poco tiempo.