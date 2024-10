María Aguilar no solo ha hablado del peor aspecto de su relación con David Vaquero y cómo es su convivencia ahora que han formado su propio hogar en Madrid. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa su mayor defecto. “Voy con todas las consecuencias”, afirma la influencer: “Antes me abro la cabeza que admitir que me he equivocado”.