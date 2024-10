La que fuera finalista de 'Pesadilla en el Paraíso' ha desvelado que cuando veía a Adara Molinero por la televisión sentía que en el caso de conocerse en persona no iban a llevarse bien. "Me caía raro, es la típica persona que yo decía que no conectaría, porque la veía con mucho carácter. Seguro que a la mínima chocaríamos", confesaba la de Tenerife, la cual ha desvelado si después de haber estado juntas ha cambiado su percepción sobre la exconcursante de 'Gran Hermano'.