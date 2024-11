El que fuera participante de 'La última tentación' comenzó con la catalana el pasado mes de mayo y Dana García le puso los cuernos a su novio con Isaac Torres , según relata su propia expareja en el programa . "Me enteré por las redes sociales", asegura Toni Hidalgo, el cual confiesa que se puso en contacto con la novia de 'Lobo' y que ella fue incapaz de contestarle.

Pese a haberle sido infiel, ambos continuaron en contacto durante todo este tiempo hasta hace una semana. "Me decía que me echaba de menos", explica el invitado al videopodcast, el cual no ha dudado en desenmascarar a su exnovia, la cual le confesaba que estaba muy arrepentida de haberle sido infiel con Isaac Torres.