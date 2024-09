Asimismo, Lía Román explica por qué Álex Ghita estaría planteándose darle una nueva oportunidad a su relación con la famosa influencer y exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’. No solo eso, la nueva colaboradora del videopodcast revela los cambios que Adara Molinero tendría que hacer en su forma de ser para estar juntos de nuevo, los cuales están muy relacionados con la razón por la que se terminó su relación. ¿Qué tendría que hacer la ex gran hermana para que el deportista decidiera dar el paso de reconciliarse?