No siempre “cualquier tiempo pasado fue mejor” y un claro ejemplo de ellos son todas las novedades y apasionantes cambios que está trayendo la tecnología últimamente a nuestros días. El futuro era esto… ¡Y nos encanta!

En esta época tan especial que nos está tocando vivir, el mundo digital nos está facilitando todo tanto que cosas que no podíamos ni tan siquiera imaginar hace unos años se han vuelto imprescindibles. Se han hecho cómodas, y hasta divertidas, tantas situaciones y gestiones diarias que hemos normalizado totalmente inventos que no existían hace pocos años: Redes sociales, juegos online, gestiones a distancia, los smartphones, el GPS multidispositivo o las billeteras electrónicas como MuchBetter . Nos han hecho mucho mejor nuestro día a día. Mucho mejor.

Internet no se popularizó en España hasta el año 1994 y hasta 1998 Google no comenzó a hacer historia. Aún no existía en 2017 el Microsoft Teams que tanto nos ayudó durante la pandemia, tampoco Amazon o iCloud hasta 2011...