Mayte Cañizares, tras la muerte de su hijo: “Pasaría por lo mismo solo por conocerle”

Mayte Cañizares es una mujer a la que la vida le sonreía. Se casó con el hombre de su vida y formaron una gran familia. Pero un día, recibió el golpe más duro: su hijo Santi se puso malo . Fueron 15 meses de lucha y Mayte consiguió convertir su casa y el hospital en el escenario de cuento para que su hijo Santi no dejase de sonreír hasta el día que en el que se marchase para siempre. Fue después de todo esto cuando esta madre se dio cuenta de que los niños con cáncer no necesitan milagro, sino investigación. Ahora confiesa que volvería a pasar por todo lo que paso porque Santi le dejó un legado: Sonreír cada día por él.

"La esperanza no la pierde ningún padre hasta hasta el último segundo de vida. Hasta que no estuve preparada, Santi no se fue. Ahora lo pienso y me parece increíble, pero fui capaz de decirle que se relajara y encontrara esa luz que estaba deseando encontrar, que cuidaría de sus hermanas y que yo sonreiría por todos los días que él se ha perdido", ha explicado esta madre coraje.