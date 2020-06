'Wild World' de Carlos Jean, un empujón positivo para este nuevo verano

Wild World es el nuevo single que ha lanzado Carlos Jean. Lo escuchábamos por primera vez el pasado 15 de junio –coincidiendo con la fecha de su cumpleaños-. Carlos Jean reclama con Wild World la alegría y el optimismo, es una mirada al mundo que está ahí fuera: “no es que no vayamos a poder bailar, sin que vamos a tener más espacio para hacerlo”. La canción recuerda a sus primeros temas, está “lleno de ritmos, melodías, metales, colores” como ya sucediera con “Give me the seventies” o “Mr. Dabada”.