Si hay una tecnología de la que todo el mundo está hablando continuamente, esa es la Inteligencia Artificial , ya que ha abierto tal abanico de posibilidades que solo planteárselas supone una auténtica montaña rusa para cualquier persona que realmente no conoce los entresijos de la IA. Y claro está, en este escenario ha cobrado una gran relevancia ChatGPT, una aplicación de chatbot de inteligencia artificial que ya está presente en nuestra vida cotidiana, desde el colegio hasta acciones cotidianas como el hecho de preguntarse si nos puede ayudar a realizar cualquiera de las gestiones que consideramos necesarias. Y precisamente una de ellas es planificar la jubilación .

ChatGPT es una herramienta de la que se puede sacar mucho partido si se utiliza de una manera inteligente. Obviamente no se le puede pedir –aún– lo mismo que a un especialista pero sí que puede aportar su granito de arena para lograr las mejores condiciones.

Eso sí, también avisa de algo que ya hemos mencionado: “ChatGPT no es un asesor financiero, tiene limitaciones, no puede reemplazar el asesoramiento humano. En resumen, ChatGPT puede ser una herramienta valiosa para ayudarte a comenzar con la planificación de tu jubilación, pero no es un sustituto de un asesor financiero calificado”.