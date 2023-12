Pedro Piqueras se despide de la redacción de Informativos Telecinco: "Sois lo mejor que me ha pasado en mi vida"

Pedro Piqueras no tenía ni idea de la que le tenían organizada sus compañeros después de presentar su último informativo . Su único plan tras dar las "buenas noches y hasta siempre" a su audiencia era irse a un restaurante cercano a su casa a cenar torreznos con unos pocos. Pero claro, cuando salió de plató y vio el pasillo de Mediaset España atestado de trabajadores que querían darle las gracias de tú a tú, no le quedó otra que abortar el plan .

"No podemos llorar más, Pedro", le ha advertido su colega David Cantero. Y él le ha dado la razón. "A mí no me quedan líquidos. He adelgazado un par de kilos. Vosotros no lo notaréis, pero mi báscula sí", ha confesado con convicción. Una simpática anécdota que le ha dado pie para hacer balance del terremoto emocional que han supuesto las últimas horas.