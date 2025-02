Las rutas con más turbulencia de Europa y cómo hacer para que te afecten menos

Ya habíamos hablado en esta sección sobre el aumento de las turbulencia s en los últimos años. No es algo casual. Según un estudio de la Universidad de Reading , en el Reino Unido, las turbulencias han sido más frecuentes en las últimas décadas a causa del calentamiento global y el consiguiente aumento de las temperaturas del aire.

Lo cierto es que hay una relación directa entre la climatología y los factores geográficos y las turbulencias . No es lo mismo volar sobre el océano que atravesar cadenas montañosas.

Aunque no haya precedentes de accidentes producidos específicamente por turbulencias, cada vez que un vuelo sufre estos movimientos los pasajeros lo viven con mucha angustia y tensión. Lo cierto es que de ser muy fuertes pueden sufrir golpes de distintos niveles de gravedad y es por eso que es fundamental ajustarse el cinturón. Más allá de eso, no hay un verdadero riesgo para el avión y su trayectoria en estos episodios de intenso movimiento. Sin embargo, es importante saber qué puede estar pasando en el entorno para que se produzcan las turbulencias para gestionar mejor la angustia. Hay rutas que son especialmente turbulentas. Si te subes a uno de estos vuelos, has de saber que puede pasar.