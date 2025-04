'Vamos a Ver' ha hablado en directo con una de las amiga del menor que ha sido víctima de acoso en el instituto

Denuncian una brutal agresión física y sexual por parte de cuatro menores a otro en un instituto de Almendralejo, Badajoz

Estela, víctima de acoso en el mismo instituto: "Yo pensaba que iban a parar, pero fue peor y yo decidí irme del instituto"

Un menor fue agredido de forma física y sexual en un instituto de Almendralejo, Badajoz, durante 10 días. Tras ser detenidos, los agresores fueron puestos en libertad y regresaban al centro este martes 1 de abril. Con motivo de esta vuelta, muchos de los estudiantes decidieron reunirse a las puertas para protestar.

'Vamos a Ver' ha hablado en directo con una de las amiga del menor que fue víctima de acoso en el instituto. Ante los micrófonos de nuestro programa, ha relatado la preocupación que tiene por su amigo y cómo se encuentra actualmente la víctima.

"No me quiero imaginar por lo que está pasando. Yo he hablado con él y no puede ni hablar, le tiembla la voz y está intentando ser fuerte por su familia, pero lo está pasando fatal", comenzaba contando la amiga de la víctima de acoso.

Ellas, como amigas, están también afectadas: "Dices: 'Ostras, que es mi amigo, qué mal lo tiene que estar pasando' y piensas ¿y si esto me hubiera pasado a mi?, estás en el mismo centro y te pueden pasar las mismas circunstancias que a él. Yo no sabría cómo reaccionar a eso", añadía la entrevistada.

Antes de finalizar, Joaquín Prat preguntaba si esto ya había ocurrido con otros compañeros, algo que la amiga ha negad: "Que sepamos no ha pasado otras veces, y no se ha escuchado nunca algo así. No hemos sabido cómo reaccionar, ha sido algo único".

Estela, víctima de acoso en el instituto: "Me pegaban la silla con pegamento"

En el mismo instituto hubo otro caso de acoso, Estela, una joven de 19 años que cuenta en 'Vamos a Ver' cómo se tuvo que acabar saliendo del centro de estudios a mitad del último año por el mismo motivo.

"Me pegaban la silla con pegamento, me llegaron a pegar y me echaron zumo en los libros. Cuando llegaba a mi casa no quería hablar, no podía sacar lo que sentía para no preocupar a mis padres, hasta que un día dije que no quería venir al instituto. Hoy en día, estoy trabajando y quiero retomar los estudios en septiembre", comenzaba contando la entrevistada.

La víctima denunció ante la policía lo que estaba viviendo: "Yo lo denuncié, la Policía muy bien, me ayudó mucho, pero me tuve que ir del instituto, los agresores se quedaron. El centro no hizo nada, los expulsaron unos días pero luego no hicieron nada", añade.