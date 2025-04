Los audios del asesino confeso de la pequeña Nadia a su expareja: "Me has vuelto loco"

'Vamos a ver' ha emitido los audios de Jesús a su ex cuando mató a la pequeña de cinco años

El círculo cercano de la niña asesinada en Murcia pide justicia: "Tenía que seguir viviendo"

La desesperación de las madres biológica y adoptiva de la niña asesinada en Murcia: "No la ha dejado crecer. Que se pudra en la cárcel"

Suso, el asesino confeso de Nadia, la niña de 5 años hija adoptiva de su expareja, le mandó a su exmujer unos audios tras haber terminado con la vida de la pequeña con una sobredosis de pastillas.

Este audio al que ha tenido acceso 'Vamos a ver' confirmaría que se trata de un caso de violencia vicaria, ya que responsabiliza tanto a ella como a su familia de lo que él ha hecho.

"Es que me has vuelto loco Ramona... Me has vuelto loco Ramona. Te dije que ... te iba a buscar la ruina y te ha buscado la ruina", le dice. En ellos, el presunto asesino le echa en cara que se reían de él, pero Ramona le contesta: "Escúchame, te estás destrozando tú la vida. Nadie te está destrozando la vida, nadie se está riendo de ti. Eres tú, eres tú que te estás destrozando la vida".

La madre adoptiva de la pequeña le pide que le devuelva a su hija: "Escúchame, me estás asustando con esto de la cría, ¿vale? Escúchame, como tú a mí, a partir de las ocho, no me traigas a la cría, me voy a comisaría".

Sin embargo, en el momento de enviarse esos audios, la pequeña ya habría sido asesinada. El presunto autor, ya detenido, ha pasado a prisión provisional y sin fianza. De momento, se niega a dar su versión.

El presunto asesino de la niña de 5 años en Murcia fue detenido tras llamar él mismo a la Guardia Civil

Las autoridades han señalado que, a pesar de que la relación sentimental entre el detenido y la madre adoptiva de la niña, una mujer de 50 años, había finalizado, no constaban antecedentes por violencia machista entre ambos. De hecho, era habitual que Jesús recogiera a la pequeña en la pedanía murciana de Patiño para pasar las tardes en la casa familiar de él, ubicada en Llano de Brujas, a unos 10 kilómetros de distancia.

'Vamos a ver' ha hablado con Isabel, madre biológica, y con su hermana Pilar, que nos han contado cómo se produjo el fatal desenlace: "Yo no sabía nada y me llamó mi prima. Lo único que pedimos es justicia porque acababa de cumplir cinco años, solamente pido eso. Cadena perpetua y que le maten en la cárcel", ha dicho Isabel muy afectada.

"Se la llevó de casa de mi prima a las tres de la tarde. Habían terminado la relación, pero mi prima se la dejaba. A mi prima la amenazaba con hacerle daño a ella, pero no a la niña".

Ramona, la madre adoptiva, no ha podido salir ante la cámara por lo afectaba que estaba, pero le ha contado a nuestro compañero Paco Ballesta que la había "maltratado" y la había "amenazado con matarla".