Hablamos en exclusiva con el entorno de Miss Asturias tras declarar ante el juez por el caso Koldo

Claudia Montes, Miss Asturias 2017, ha prestado declaración ante el juez por el caso Koldo

"Es muy fácil demostrar que sí he acudido al trabajo", se defiende

Claudia Montes, exmiss Asturias, reconoce que pidió ayuda a José Luis Ábalos para encontrar trabajo en su declaración en el Supremo

'Tardear' ha conseguido en exclusiva hablar con el entorno de Cladia Montes, la Miss Asturias +30 en 2017 que ha declarado ante el juez como testigo por el caso Koldo. Al parecer, la mujer habría sido contratada por "influencia" del exministro José Luis Ábalos en la empresa pública Logirail.

Montes intenta pasar desapercibida en toda la investigación. "Estaba muy nerviosa con la prensa. Tengo pruebas que demuestran que he acudido al trabajo", comparte como hemos podido ver en el vídeo superior a este artículo. La que fue Miss Asturias defiende que ha estado trabajando en la empresa y que tiene "correos a altas horas de la madrugada" o fichajes en el "sistema" que lo demuestran.

"Tenía ganas de contar la historia que para ella era una pesadilla"

Además, afirma que fue Koldo el que gestionó su "entrada" en la empresa. "No me acuerdo de haber enviado el currículum a Koldo. Me llamó por teléfono. Es Koldo quien lo elabora y lo presenta", explica.

Pero no solamente habría podido interferir en su puesto de trabajo. Al parecer, el exasesor de Ábalos le pidió también fotos y vídeos íntimos. "Encima de mi mesa de trabajo había una cámara de seguridad: es muy fácil demostrar que sí he acudido", comparte.

"Tenía ganas de contar la historia que para ella era una pesadilla", asegura el periodista Iván García en base a las fuentes contactadas. Claudia Montes tenía "miedo" por enfrentarse a los medios, tal es así que desde hace tres días no salía de casa con el objetivo de salvaguardar su "privacidad". Eso sí, tiene la intención de colaborar en todo momento con la investigación para que salga a la luz la verdad.

"Nunca tiene una relación personal con José Luis Ábalos, nunca ha ejercido la prostitución", agrega García en base a las fuentes cosntactadas.