Yolanda Díaz, a Nogueras: "Usted no se pone del lado del trabajador ni del autónomo, sino de quien hoy en España y Cataluña se está forrando"

Cae la reducción de jornada laboral a 37,5 horas tras el 'no' de Junts, PP y Vox

Compartir







Yolanda Díaz ha arremetido contra Junts en un debate bronco y duro en el Congreso donde como estaba previsto la reducción de la jornada laboral se ha estrellado en el Congreso por los votos en contra de Vox, PP y los socios del Gobierno de Junts. Un fracaso para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que ha acusado a sus socios de "representar a la patronal española en los sectores mas reaccionarios".

Los sindicatos que se han concentrado a las puertas del Congreso han sido aún más duros que Díaz. Pepe Álvarez ha tachado de "esclavista" por los horarios comerciales de la Comunidad de Madrid y Unai Sordo ha señalado que los nacionalistas españoles y catalanes se habían puesto de acuerdo para "joder a 12 millones de trabajadores". Álvarez ha llevado en el Congreso el pañuelo en favor de Palestina.

Yolanda Díaz acusa a Junts de estar al lado de los "forrados" y contra 12 millones de trabajadores

Díaz, que ha esperado a intervenir en el pleno del Congreso tras escuchar la defensa de las enmiendas a la totalidad de Junts, PP y Vox contra el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, ha reprochado que las "tres derechas con distintos nombres" vayan a impedir tramitar este miércoles una ley importante pero, ha añadido, "la historia siempre avanza".

PUEDE INTERESARTE Pepe Álvarez llama "esclavista" a Ayuso en su defensa de la reducción de jornada a las puertas del Congreso

"La gente trabajadora es mayoría social y siempre gana, tarde o temprano siempre gana", ha enfatizado Yolanda Díaz.

"Vamos a perder una votación, pero la reducción está ganada en la calle, es imposible situarse en contra de 12 millones de personas trabajadoras", ha concluido la vicepresidenta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Usted no se pone del lado del trabajador ni del autónomo, sino de quien hoy en España y Cataluña se está forrando", ha espetado Díaz a la diputada de Junts Miriam Nogueras al comienzo de su intervención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Usted no se pone del lado del trabajador ni del autónomo, sino de quien hoy en España y Cataluña se está forrando

"Ustedes creen que representan el independentismo catalán y no es verdad", ha añadido. "Representan a la patronal española en los sectores mas reaccionarios", ha dicho la vicepresidenta, que cree que el partido se coloca en un "camino equivocado que les va a hacer fracasar".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Espero que rectifiquen", ha añadido Díaz ante un debate en el que prosperarán la enmiendas a la totalidad que impida que el proyecto de ley siga su tramitación.

Acusa al PP de "golpear" a 12 millones de trabajadores

Díaz ha recordado al diputado del PP Juan Bravo los márgenes empresariales de diferentes sectores y le ha asegurado que "hay empresas que se forran y gente que no llega a fin de mes".

"Hay una razón fuerte para rechazar la reducción de la jornada y piensan que es golpear al Gobierno o a mi, pero no, va a ser una bofetada sonora a 12 millones de trabajadores", ha subrayado Díaz. "Esta votación es difícil de explicar, es lógico que estén inquietos", ha añadido.

Yolanda Díaz ha recordado que la norma sí es fruto del diálogo social, que duró más de un año, aunque salió adelante con un acuerdo sólo con los sindicatos y le ha reprochado que el PP no haya experimentado nunca ese "diálogo social".

"Esta medida, como la reforma laboral, no sale gratis. La gente, como la que se ha manifestado hoy, les mirará a los ojos y van a saber muy bien lo que hoy hicieron aquí", ha dicho Díaz a los diputados del PP, que "siempre están del lado de los que mandan en este país".

Junts acusa a Yolanda Díaz de buscar solo su "supervivencia política"

El diputado de Junts, Josep María Cervera, ha dejado claro este miércoles el rechazo de su grupo al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral y ha reiterado que esta medida generará "dificultades a las pymes, a Cataluña y muchos de sus trabajadores", oposición también expresada por PP y VOX.

Durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, Cervera ha reprochado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que esta medida sea "su supervivencia política" y de hacer demagogia con lo "de trabajar menos para vivir mejor".

También ha rechazado que la enmienda a la totalidad que ha defendido vaya a salir adelante porque Junts haya pactado "con la derecha y la ultraderecha española" y ha añadido que "nosotros, ni derechas ni izquierdas. Nosotros Cataluña".

Así, ha dicho defender "un modelo de país, de Cataluña, que se ha forjado en la cultura del esfuerzo, en la que el mérito en el trabajo y la constancia devuelve sus frutos, ofrece oportunidades para todo el mundo, genera riqueza y la distribuye, fomentando la cohesión social".

Cervera ha explicado que se opone a la reducción de jornada "como solución mágica impuesta por ley", pero sí está dispuesto a hablar de "tiempos de trabajo".

Pero siempre condicionado a mejorar la "pésima" productividad, reducir el absentismo, la falta de profesionales, la tasa de paro desproporcionada y a flexibilizar el mercado de trabajo, gestionar la horas extra y la distribución irregular de la jornada.

El PP acusa a Yolanda Díaz de "ponerse un pantalón de una talla menos para adelgazar"

Por su parte, el diputado del PP Juan Bravo ha calificado la reducción de jornada de "ciencia ficción" porque buscar "trabajar menos y cobrar mas", algo para lo que considera necesario aumentar la productividad y no al revés, y ha puesto como ejemplo que sería como "ponerse un pantalón de una talla menos para adelgazar".

"No empiece la casa por el tejado, necesitamos medidas sostenibles, contar con todos los actores, no es reducción de jornada sí o no", ha dicho Bravo, al tiempo que se ha preguntado como llevar a cabo la reforma: "¿con consenso o con imposición, con responsabilidad o propaganda, con trabajo o con su ideología?", ha dicho.

La reducción debe hacerse buscando el dialogo, no solo con sindicatos, sino también con la patronal, y con negociación intrasectorial, ha zanjado.

Vox: "Vende que hay que trabajar menos en un país donde falta empleo"

Por otro lado, y también en la defensa de su enmienda a la totalidad, el diputado de Vox, José María Figaredo, ha acusado al Gobierno de "maquillar" los datos de la economía y el empleo en España.

"Traen una medida que es bastante cosmética", ha asegurado Figaredo que ha acusado a Díaz "de vender que hay que trabajar menos en un país donde falta empleo" y ha señalado al impacto de la medida en las empresas más pequeñas. "Deje de engañar a los españoles", ha dicho.

El Congreso de los Diputados rechazará previsiblemente este miércoles que el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales siga su tramitación parlamentaria tras las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts.