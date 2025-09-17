La ofensiva terrestre de Israel sobre la ciudad de Gaza tardará "varios meses"

Israel abre una segunda carretera para facilitar la salida de los palestinos durante 48 horas

El análisis de Carlos Franganillo: "Naciones Unidas cree que hay base para acusar a las autoridades israelíes de matanzas o impedir nuevos nacimientos"

Compartir







Ciudad de Gaza se ha convertido en el último escenario del éxodo palestino. Bajo el pretexto del terrorismo, Israel ha arrasado la Franja y hace ahora lo mismo en la principal ciudad del territorio. En los ataques de este martes han muerto al menos 100 personas y han destruido 17 edificios. La ONU concluye, después de casi dos años de guerra, que Israel comete genocidio.

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha afirmado que tomar el control de la ciudad de Gaza llevará varios meses, después de que comenzar la ofensiva terrestre contra la capital acompañada de intensos bombardeos.

“Calculamos que tomar el control de la ciudad y de sus centros de gravedad llevará varios meses; y varios meses más hasta que quede completamente destruida, o incluso más”, ha declarado en rueda de prensa.

Defrin ha insistido en que la ofensiva militar -en la que ya han muerto unos 65.000 palestinos, según la Sanidad gazatí- continuará hasta “alcanzar los objetivos de la guerra” y confirmó que Israel ya controla “amplias zonas de la ciudad de Gaza” después de más de cinco semanas de ataques contra la capital.

Sobre los 48 rehenes que siguen retenidos en el enclave, el portavoz castrense dijo que están siempre “ante su mirada” y que las tropas han recibido la orden de evitar causarles daño “en la medida de lo posible”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“El jefe de Estado Mayor informará personalmente a los comandantes antes de la operación y les enfatizará la importancia de actuar gradualmente y evitar causar daño a los rehenes en la medida de lo posible. Estamos tomando todas las medidas, incluyendo los medios de inteligencia, sin escatimar esfuerzos, para comprender la situación”, ha añadido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Protestas frente a la residencia de Netanyahu

Sin embargo, familiares de los cautivos han comenzado una nueva acampada frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, exigiéndole que deje de “sacrificar” a los rehenes y los soldados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En las últimas horas, Israel ha abierto una segunda carretera para permitir la huida de los gazatíes en las próximas 48 horas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino", ha publicado en su cuenta de X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.

El mensaje, acompañado de un mapa, orienta a la población hacia el sur del enclave e insta a los residentes a "circular únicamente por las calles marcadas en amarillo en el mapa como ruta sur". "Obedezca las instrucciones de las fuerzas de seguridad y las señales de tráfico", ha añadido.

Más de 100 personas han muerto en Gaza en las últimas horas y han destruido 17 edificios, entre ellos una de las mezquitas más simbólicas de la capital de Gaza, en 48 horas.

Por su parte, Hamás ha calificado de “limpieza étnica” el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.