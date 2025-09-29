Carlos Franganillo analiza el temporal que ha azotado España este lunes, especialmente a zonas de Valencia y la Región de Murcia

Alerta roja de la AEMET por el paso de la borrasca Gabrielle

Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha arrancado el informativo de este lunes 29 de septiembre analizando el temporal que ha azotado España esta jornada en distintos puntos del país.

"Ha sido una tarde muy complicada en varias zonas de Valencia y de la Región de Murcia. En algunos puntos han caído más de 200 litros por metro cuadrado, aunque las previsiones amenazan con rebasar esa cifra", ha empezado diciendo el periodista.

Franganillo ha destacado que "la pesadilla vivida hace ahora 11 meses sigue muy presente". "Se espera una complicada madrugada" en esas zonas de Valencia por la borrasca Gabrielle.

Una manga marina en Sueca

El periodista ha reflexionado sobre cómo se puede descansar en estas zonas "si las horas previas han sido una sucesión de incidencias", "con calles intransitables, coches rodeados totalmente de agua y el miedo a la que situación se descontrole más".

"No ayudan las rachas de viento que, en Sueca, ha dejado también una manga marina", ha sentenciado Franganillo sobre el temporal.