El mensaje de ES-Alert ha llegado con 12 horas de antelación y las distintas autoridades subrayan que están "coordinadas" desde el primer momento

Alerta roja de la AEMET, en directo: las calles de Oliva, en Valencia, convertidas en ríos por las fuertes lluvias

Los restos del huracán Gabrielle, que llegaron a España este fin de semana en forma de borrasca, continúan causando estragos con lluvias muy intensas que han provocado una situación muy complicada en el litoral Mediterráneo. La provincia de Valencia se mantiene en aviso rojo con el eco de la tragedia de la DANA de hace 11 meses todavía en la memoria.

A diferencia de entonces, no obstante, la gestión de los avisos nada ha tenido que ver en esta ocasión. El año pasado, durante la DANA del 29 de octubre, el mensaje de alerta no se envió hasta las 20:11 de la tarde. En él se advertía del riesgo de fuertes lluvias y se pedía únicamente evitar desplazamientos. Esta vez, sin embargo, el aviso se envió ayer, a las 15:28 de la tarde, con más tiempo de antelación y añadiendo la recomendación a los ciudadanos de que buscaran lugares elevados para poder protegerse.

Los vecinos de la zona cero de la DANA suben sus coches a puentes y rotondas ante la alerta roja por lluvias

Valencia, en alerta por la borrasca Gabrielle

La borrasca Gabrielle ha provocado importantes inundaciones en otras zonas, como Zaragoza, Tarragona o el norte de Castellón, si bien ahora todas las miradas están puestas en Valencia, con acumulados que superan los 50 litros por metro cuadrado y avisos por trombas de aguas torrenciales.

Según ha declarado la alcaldesa valenciana, María José Catalá, tras la reunión del Cecopal mantenida este lunes en la Central de la Policía Local de Valencia, “probablemente las horas más complicadas lleguen durante esta tarde”. Por eso, las autoridades permanecen muy atentas a la evolución del temporal.

Se desborda el barranco de La Saleta en Aldaia por las fuertes lluvias: las barreras antiinundaciones evitan daños mayores

Ante la situación, y de forma preventiva, el consistorio ha decidido mantener suspendida la actividad de los centros educativos de Valencia situados en las zonas afectadas por la DANA del 29 de octubre, es decir, las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo; las áreas consideradas inundables y la zona litoral de la ciudad.

Al respecto, Catalá ha destacado que el Cecopal “se ha mantenido activo desde ayer, desde las 13.00 horas cuando se constituyó formalmente" ante las alertas meteorológicas decretadas.

A ese respecto, ha destacado, “ha permanecido desde ayer a la una del mediodía hasta hoy en alerta tomando decisiones"”.

"Hemos estado pendientes durante toda la noche", ha apostillado, antes de añadir que continúan atentos a la evolución del temporal, pidiendo al mismo tiempo a la ciudanía que “se informe por medio de canales oficiales” de la situación en cada momento y que “intente evitar desplazamientos al máximo posible durante la tarde-noche de hoy”, lunes 29 de septiembre de 2025.

La gestión de los avisos por la borrasca Gabrielle, distinta a la de la DANA

El día de la DANA del 29 de octubre, hace justo 11 meses, minutos después del mediodía AEMET se comunicaba por teléfono con Emergencias de la Comunidad Valenciana: “A las tres de la tarde empezará lo peor hasta las seis de la tarde”, anunciaban. Desde primera hora estaba activo el aviso rojo y la situación se complicaba por momentos. A las 17:00 horas de la tarde ya se habían recibido centenares de solicitudes de auxilio y el barranco del Poyo estaba al límite. Sin embargo, el mensaje de ES-Alert no se envió hasta las 20:11 horas; algo muy diferente a lo ocurrido en esta ocasión, con el mensaje enviado cuando aún no había riesgo, a las 15:28, 12 horas antes de que comenzase el periodo de riesgo extremo por las intensas lluvias traídas por el exhuracán Gabrielle.

“En esta ocasión pueden tener la certeza de que las administraciones están trabajando desde el primer día de manera coordinada”, ha subrayado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

En el caso de la trágica DANA del 29 de octubre, la reunión del Cecopi se programó para las 17:00. Al no activarse esta vez el nivel 2 no se ha convocado, pero la reunión de coordinación se ha celebrado con horas de anticipación.

“Estamos coordinándonos ante una importante emergencia. Es importante que toda la ciudadanía siga las recomendaciones que vamos transmitiendo”, ha señalado Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias e Interior.

Ante la situación, inciden en que no van a correr riesgos: se han suspendido las clases, el 112 ha doblado el número de operadores; el Consorcio de Bomberos ha activado el dispositivo especial y se ha intensificado la vigilancia de los cauces.

Carlos Mazón, esta vez sí, anula su agenda por el temporal

Por su parte, Carlos Mazón, que se desconectó de la crisis durante toda la mañana del día de la DANA y colgó a Salomé Pradas en un par de ocasiones, hoy ha anulado su agenda. También sus consejeros, al tiempo en que se ha convocado un consejo extraordinario para hacer un seguimiento del episodio de lluvias.