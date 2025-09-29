El huracán Gabrielle azota España, en directo: rescatan a varias personas atrapadas en sus coches en Zaragoza
Hasta siete comunidades en alerta por Gabrielle, ya convertido en borrasca extratropical
Valencia cancela las clases este lunes por las fuertes lluvias en las pedanías afectadas por la DANA y en zonas inundables
La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (València), cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona y la suspensión de clases en centros de València y Cataluña.
De hecho, la Aemet ha advertido del "peligro extraordinario" de esta borrasca en la Comunidad Valenciana, donde esta madrugada los bomberos han tenido que rescatar a una persona del interior de su vehículo atascado por el agua en Sant Jordi.
La misma situación se ha dado en Zaragoza, donde los bomberos de la Diputación han tenido que auxiliar a varias personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos, y han intervenido además en una fuga de gas provocada por las fuertes lluvias en Botorrita, que quedó resuelta.
Hasta siete comunidades están este lunes en alerta.
Cortadas tres carreteras en el sur de Cataluña por las lluvias
La C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) se han cortado la madrugada de este lunes por el episodio de lluvias que afecta al sur de Cataluña desde este domingo por la tarde.
Las vías están cortadas en ambos sentidos porque están inundadas, ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Han añadido que la N-340 en Amposta (Tarragona) ha sido reabierta después de cortarse este domingo por la tarde a causa de las lluvias.
Metrovalencia modifica su servicio habitual en todas las líneas y tranvía
Metrovalencia ha modificado este lunes su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía como consecuencia de las fuertes lluvias previstas para Valencia y Castellón que han obligado a decretar la alerta roja, según ha informado la entidad en redes sociales.
De esta forma, Metrovalencia aplica el horario de sábado para sus líneas, han indicado las mismas fuentes. Si los ciudadanos necesitan desplazarse en este medio de transporte, desde Metrovalencia han pedido que se informen con antelación. Por el momento, esta mañana la circulación de la Línea 2 de Metrovalencia estaba interrumpida entre Santa Rita y Llíria.
Rescatan a varias personas atrapadas en sus coches en María y Cuarte de Huerva
Lo peor de Gabrielle se ha vivido en las últimas horas en la comunidad de Aragón. La lluvia ha desbordado las poblaciones de María de Huerva y Cuarte, donde han tenido que rescatar a personas atrapadas en sus vehículos.
El auditorio municipal ha abierto sus puertas para todas esas personas que no han podido pasar la noche en sus casas.
Siete comunidades en alerta por el temporal de lluvias
El temporal extremo mantiene en alerta a gran parte de España, especialmente al este peninsular. Hasta siete comunidades están en alerta por fuertes lluvias. Lo peor de momento se ha vivido en la comunidad de Aragón, donde la lluvia ha desbordado las poblaciones de María de Huerva y Cuarte, donde han tenido que rescatar a personas atrapadas en sus vehículos.