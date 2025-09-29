Cortadas tres carreteras en el sur de Cataluña por las lluvias

Esperanza Buitrago 29 SEP 2025 - 07:39h.

Hasta siete comunidades en alerta por Gabrielle, ya convertido en borrasca extratropical

Valencia cancela las clases este lunes por las fuertes lluvias en las pedanías afectadas por la DANA y en zonas inundables

La borrasca extratropical que afecta al este del país, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos, con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (València), cortes de suministro eléctrico en la provincia de Tarragona y la suspensión de clases en centros de València y Cataluña.

De hecho, la Aemet ha advertido del "peligro extraordinario" de esta borrasca en la Comunidad Valenciana, donde esta madrugada los bomberos han tenido que rescatar a una persona del interior de su vehículo atascado por el agua en Sant Jordi.

La misma situación se ha dado en Zaragoza, donde los bomberos de la Diputación han tenido que auxiliar a varias personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos, y han intervenido además en una fuga de gas provocada por las fuertes lluvias en Botorrita, que quedó resuelta.

Hasta siete comunidades están este lunes en alerta.