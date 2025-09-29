Carlos Plá 29 SEP 2025 - 11:06h.

En Aldaia se ha desbordado el barranco de la Saleta, mientras que los récords de precipitaciones son los 173 litros de Eslida (Castellón) y los 74 de Manises

Las fuertes lluvias se ceban con Zaragoza y alrededores: calles, garajes y hospitales anegados

Compartir







ValenciaLos vecinos de localidades de la zona cero de la DANA han subido sus coches ante la alerta roja declarada en el litoral de la provincia de Valencia. En Massanassa numerosos conductores han ocupado uno de los puentes de acceso al municipio situado junto al barranco del Poyo.

El aviso de precipitaciones intensas superiores a 180 litros por metro cuadrado han provocado el miedo de la población y como medida de precaución han aparcado sus coches en zonas elevadas para evitar que las crecidas de los barrancos pudiera arrastrarlos.

Hace 11 meses las inundaciones destrozaron más de 130.000 vehículos. En municicipios de la zona cero de la DANA, los coches se amontonaban en las calles.

En Aldaia, los vecinos han aparcado sus vehículos en el interior de rotondas, también en previsión de la crecida del barranco, después de que cayeran 57 litros por metro cuadrado en poco más de media hora. En este municipio el barranco de la Saleta se ha desbordado a la altura del dique de Bonaire y las autoridades han colocado barreras de contención de agua en zonas de riesgo como los túneles.

PUEDE INTERESARTE Recomendaciones ante la llegada de la borrasca extratropical Gabrielle: cómo evitar incidentes en la vía pública y en los domicilios

Precipitaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado

Las lluvias torrenciales han caído durante toda la pasada noche en diferentes puntos de las provincias de Castellón y Valencia. En la localidad castellonense de Eslida se ha registrado el máximo de precipitaciones durante la madrugada, con 173,8 litros por metro cuadrado y el mayor acumulado en Valencia se ha contabilizado en Manises, en la zona de La Presa, con 74, según los datos de Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), de las 8.40 horas. Mientras en Alicante el término municipal de Torre de les Maçanes ha llegado a los 70,6, en un episodio aún no finalizado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los registros más significativos se han contabilizado en Castellón. Tras Eslida, Suera ha registrado 156,7 l/m2; l'Alcúdia de Veo, 156,4; Alfondeguilla, 148,5; Aín, 138,2; Tales, 123,2, Chócar, 109,0; Cabanes, 106,6 y Vall d'Uixò, 103,7. Estos han sido los municipios de la Comunitat Valenciana que durante la noche han superado el umbral de los 100 l/m2.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cambios metro

Metrovalencia ha modificado este lunes su servicio habitual en todas las líneas de metro y tranvía como consecuencia de las fuertes lluvias previstas para Valencia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De esta forma, Metrovalencia aplica el horario de sábado para sus líneas, han indicado las mismas fuentes. Si los ciudadanos necesitan desplazarse en este medio de transporte, desde Metrovalencia han pedido que se informen con antelación.

Por el momento, este lunes por la mañana la circulación de la Línea 2 de Metrovalencia está interrumpida entre Santa Rita y Llíria. Los trenes circulan entre Torrent Avinguda y Paterna con un servicio alternativo de autobús entre Paterna y Llíria.

Se han establecido dos rutas en ambos sentidos: Llíria-L'Eliana-Paterna y Llíria-Benaguasil-La Pobla de Vallbona-L'Eliana-La Canyada- Paterna, según informa Metrovalencia en su cuenta de X.