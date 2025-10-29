Carlos Franganillo 29 OCT 2025 - 21:18h.

El presentador de Informativos Telecinco ha comenzado con un análisis sobre el funeral de Estado por la DANA

El análisis de Carlos Franganillo sobre la DANA: "Las primeras alertas estaban lejos de predecir la destrucción de la riada"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este miércoles 29 de octubre, analizando el funeral de Estado de las víctimas de la DANA, donde "han resonado los 237 nombres de los fallecidos".

El presentador ha empezado el programa destacando "las vidas que se llevó el agua hace un año". "Para decenas de familias el tiempo se detuvo aquella tarde en la que prácticamente todo falló. Nadie predijo una catástrofe de semejante magnitud ni se habían ejecutado las infraestructuras que habrían mitigado el impacto", ha lamentado.

Carlos Franganillo ha recalcado que "nadie advirtió a tiempo a la población cuando el agua empezaba a inundar las calles y había vidas que salvar". Durante esta tarde, miles de valencianos han protestado en las zonas más afectadas como Benetusser o Paiporta. Todos han pedido la dimisión del presidente Carlos Mazón, al que culpan de las muertes por la gestión en las horas cruciales.