El presentador de Informativos Telecinco arranca con un análisis sobre la gestión de la DANA

Carlos Franganillo, sobre la política española: "Un nuevo ciclo electoral empieza antes de lo esperado"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este martes 28 de octubre, analizando la DANA, una de las mayores tragedias naturales que se desató en el sureste de España.

El presentador ha empezado el programa señalando que "las primeras alertas estaban lejos de predecir la destrucción de la riada que acabó con 229 vidas y arruinó comercios, viviendas e industrias".

Carlos Franganillo ha enumerado las carencias que la DANA dejó a la vista: "La falta de infraestructuras que habrían mitigado los daños, los límites de los sistemas de predicción, la lentitud de la respuesta en los días posteriores y la incapacidad de quienes debían lanzar la alerta a tiempo para salvar vidas".

El presentador ha puesto el foco en una figura clave durante la riada: la del presidente valenciano, Carlos Mazón: "Parecía sentenciado políticamente por su ausencia en las horas más críticas. Un año después, esa ausencia sigue sin explicarse y Mazón continúa en su puesto".