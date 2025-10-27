Carlos Franganillo, sobre la política española: "Un nuevo ciclo electoral empieza antes de lo esperado"

Carlos Franganillo analiza la política española y la nueva fase en la que está entrando

Carlos Franganillo, el director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, ha comenzado el informativo de este lunes 27 de octubre analizando la política española y "la nueva fase en la que está entrando" tras el anuncio del líder de Junts, Carles Puigdemont y el adelanto electoral en Extremadura.

"No sabemos las consecuencias, ni los tiempos exactos...pero las piezas ya han empezado a moverse. Un nuevo ciclo electoral comienza antes de lo esperado y puede poner en juego muchos liderazgos", ha arrancado diciendo el presentador.

Extremadura adelanta las elecciones

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, del Partido Popular, ha dado esta tarde la salida. Adelanta las elecciones en su comunidad al 21 de diciembre. No pudo aprobar sus presupuestos, por el rechazo de PSOE y VOX, por lo que arranca un ciclo intenso que continuarán en Castilla y León y Andalucía.

Las tres autonomías el PP se juega mucho, no solo la posibilidad de seguir gobernando sino porque medirá sus fuerzas con Vox. La otra pieza que se mueve es la de Junts. Hoy ha roto con el Gobierno de Pedro Sánchez. Puigdemont quiere apartarse porque cree que puede perjudicarle ante un adelanto electoral, sobre todo porque su partido cae en Cataluña.