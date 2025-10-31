Isabel Jiménez se despide de la presentadora Ángeles Blanco en su último informativo juntas

Carlos Franganillo y Ángeles Blanco te esperan en Informativos Telecinco desde este lunes a las 21.00 horas: "Traemos una información basada en hechos"

Hace una semana que 'Informativos Telecinco' anunciaba la incorporación de Ángeles Blanco a la edición de las 21:00 horas junto a Carlos Franganillo. La presentadora dejará de ocupar su asiento junto a Isabel Jiménez al medio día a partir del lunes 3 de noviembre. En este último programa juntas, Isabel ha querido despedirse en directo de la que ha sido su compañera durante varios años.

"Nosotras terminamos nuestro último informativo juntas después de casi dos años, Ángeles", le dice Isabel Jiménez en directo, mientras mira emocionada a su compañera de directos. Tras esto, la periodista agarra de la mano a su compañera y añade: "Te deseo todo lo mejor en tu nueva etapa junto a Carlos Franganillo".

Ángeles Blanco, con una sonrisa y visiblemente emocionada, contesta a las palabras de su compañera Isabel: "Vamos allá, dejo las comidas para irme a las cenas...". Acto seguido, la presentadora sentencia: "Dejo las comidas para irme a las cenas, ahora os espero a partir de las 21:00 horas. Disfruten del fin de semana".

Su nueva etapa junto a Carlos Franganillo

Carlos Franganillo y Ángeles Blanco traerán desde el próximo lunes 3 de noviembre toda la información de la jornada “basada en hechos” en el Informativo Noche de Telecinco a partir de las 21:00 horas en punto. La pareja de periodistas presentará todas las noches de lunes a viernes un informativo con “los hechos tal y como son, hechos reales”.

El Informativo de la noche traerá un periodismo centrado en el público, conectando con la realidad de nuestro país y del mundo, lejos de opiniones prefijadas porque Ángeles Blanco, Carlos Franganillo y todo el equipo de Informativos Telecinco sabe distinguir el ruido de la información.