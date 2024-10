Un bebé, intoxicado por benceno en el embarazo a causa de los gases que inhaló su madre en Coria del Río, Sevilla

No es el caso del hijo de Nuria. A ella, un informe médico le ha reconocido que existe una intoxicación por benceno y que estaría detrás del fallo de medro (retraso en el crecimiento físico) y de la nefrocalcinosis que padece su bebé. "No tiene tratamiento de momento y no sé las consecuencias que le traerá", es la desesperante consecuencia a la que le ha llevado este diagnóstico.