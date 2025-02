El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, en Cádiz, ha anunciado, ante el anuncio en redes sociales de festivales y macroeventos en El Palmar durante los próximos fines de semana, que no permitirá la celebración de estas actividades sin la debida autorización municipal.

"Motivos de contaminación acústica, seguridad y salubridad son más que suficientes para no autorizar, prohibir y perseguir a cualquier establecimiento que organice este tipo de eventos sin permiso", ha explicado el concejal de Seguridad, Francisco Javier González . "Vamos a ser contundentes contra anomalías que estamos detectando en el entorno del Palmar", asegura.

Desde el Ayuntamiento han advertido que no están dispuestos a que se celebren grandes eventos o festivales, en lugares que no reúnen los requisitos mínimos de seguridad exigibles, ya sea de salubridad, de contaminación acústica o de cualquier otra índole: "Vamos a estar muy atentos para que esos eventos, evidentemente prohibidos, no se puedan celebrar".