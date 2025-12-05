Las cepas que circulan en otros países de Europa no coinciden con la que ha afectado a los jabalíes en España.

La superpoblación de jabalíes ocasiona numerosos daños en casas y jardines y desata una fiebre cazadora con recompensas

Compartir







El Ministerio de Agricultura investiga si el virus de la peste africana salió de un laboratorio debido a que las cepas que circulan en otros países de Europa no coinciden con la que ha afectado a los jabalíes silvestres muertos en Cataluña.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abrirá una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña tras haber recibido el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE). Según ha señalado el MAPA, todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 del que forma parte el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

PUEDE INTERESARTE Se elevan a trece los jabalíes infectados por peste porcina africana: La UE amplía restricciones a 91 municipios

El hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia "no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", ha desvelado Agricultura.

En este informe de la UE se comunican los resultados de secuenciación del genoma del virus de la PPA, una investigación complementaria a la iniciada el pasado 28 de noviembre, fecha en la que se detectó el brote de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

La cepa 'Georgia 2007' es un virus de "referencia" que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo.

De este modo, del informe se deduce que "cabe la posibilidad" de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección, ha explicado el ministerio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con todo ello, la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal ha comunicado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la necesidad de investigar estos hechos, como autoridad competente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además ha iniciado un procedimiento de investigación del origen del virus en el marco del artículo 57.2 del reglamento de la UE de 2016.

Un informe de Agricultura, difundido el pasado 13 de noviembre, apuntó a la falta de transparencia y de colaboración de Rusia, Ucrania y Bielorrusia como factores que han dificultado la evaluación del riesgo de peste porcina africana en la Unión Europea.

El estudio, publicado días antes de la aparición de la peste porcina en España, aborda la situación de esta enfermedad comenzando por su introducción en Rusia.

La peste entró en ese país desde el Caúcaso en 2007 y en 2012 aumentó la notificación de focos en la zona central. Su presencia se confirmó finalmente en otros países límitrofes con la UE como Ucrania (2012) y Bielorrusia (2013).