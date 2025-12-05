El líder de Vox ha insinuado que el acuerdo entre ambos partidos sólo pueda llegar si Guardiola deja de ser el referente del PP.

Guardiola a Abascal: "Ese tufo machista se lo podía quedar un poquito en casa".

La candidata del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha replicado este viernes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que "este tufo machista" se lo podía "quedar un poquito en casa". A la vez, ha reafirmado que no se empecina "con nada" ni pasa "por el aro" de lo que quiera el líder de la formación de ultraderecha, y que ella sólo se rinde al interés de Extremadura y los extremeños.

"Ese tufo machista del señor Abascal pues se lo podía quedar un poquito en su casa. Mire, yo no me empecino con nada, yo creo que ya lo he dicho en reiteradas ocasiones y además he tenido la oportunidad de mostrarlo durante todo este tiempo. Yo desde luego sólo me rindo al interés de Extremadura y de los extremeños", ha señalado Guardiola, junto con que no pasa "por el aro de lo que quiera el señor Abascal, que no conoce Extremadura" y a quien "no le interesa para nada" la región.

También ha añadido que "se va a tirar 15 días pisando esta tierra", y que se alegra por él porque "va a tener la suerte de conocerla y disfrutarla", pero que, cuando acabe la campaña y sean las elecciones, a partir del día 22 "no vamos a volver a ver al señor Abascal".

Abascal: "Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato"

De esta manera se ha pronunciado Guardiola este viernes en Hervás (Cáceres) a preguntas de los periodistas por su valoración ante las declaraciones de Santiago Abascal en una entrevista en el diario HOY en la que ha señalado, "si Guardiola se empecina", "quizá" el PP tenga que cambiar de candidato, y ha considerado que no tiene "cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política".

Sobre esto último, la presidenta de la Junta y candidata a la reelección ha sostenido que "igual" le tienen "un poquito de miedo el señor Abascal y los señores de Vox" y que ella misma no tiene "ninguno" y quiere defender su tierra, a su gente y es lo único que le "interesa", de manera tal que si el líder de la citada formación, "independientemente del resultado que saque" e "igual que el resto de candidatos que se presentan a la presidencia de la Junta de Extremadura", quiere plantear cuestiones que redunden en mejorar esta región, las va a recibir "con los brazos abiertos".

"Las del señor Abascal, porque el candidato de Vox en Extremadura está desaparecido, igual que la del resto de candidatos", ha espetado, a la par que ha insistido en que "sólo" habla de lo que interesa a su región y a su gente.

Abascal: "Guardiola es la Irene Montero de Extremadura"

El presidente de Vox, Santiago Abascal la ha contestado ya en pleno mitin al referirse a ella como "la Irene Montero de Extremadura". El líder de Vox ha pedido apoyar a "alguien con valores y con sentido común", voten al candidato de Vox, Óscar Fernández Calle.

En un mitin celebrado en la Plaza Mayor de Cáceres, Abascal ha respondido a Guardiola, después de que ésta le acusara de lanzar mensajes "machistas" al insinuar un posible relevo de la candidata popular tras las elecciones del próximo 21 de diciembre. "¿Qué tiene que ver esto con el machismo?", se ha preguntado Abascal. "En cuanto dices algo, ya eres machista... la señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura", ha agregado.

También ha querido responder al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este mismo viernes ha asegurado desconocer cómo se llama el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura. "Que no se preocupe porque, después de que se abran las urnas, lo va a conocer muy bien", pues "tendrán que negociar con él, una persona de valores que no va a vender los votos de Vox", ha dicho Abascal, que también ha criticado a Guardiola por no querer ir al debate electoral organizado por RTVE.

El líder nacional de Vox ha lamentado que los jóvenes extremeños sean "los últimos en su propia casa y los últimos en las ayudas sociales". "No es de sentido común exportar jóvenes extremeños e importar jóvenes africanos", ha añadido.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, que ha tildado de "sinvergüenza" al líder socialista regional, Miguel Ángel Gallardo, por crear un puesto de trabajo para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha augurado que a María Guardiola "le va a salir el tiro por la culata" con esta convocatoria anticipada de elecciones.

"Tiene miedito", ha añadido Fernández Calle en alusión a Guardiola, quien, según ha dicho, prefiere pactar con el PSOE "la llegada de menas e ilegales" que afrontar "un cambio real" para Extremadura.

"Primero nuestros hijos y luego... ya veremos", ha dicho Fernández Calle en cuanto a las oportunidades para los jóvenes.

Feijóo a Vox: “No sé ni cómo se llama su candidato"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha cuestionado la autonomía de Vox en Extremadura y ha arremetido contra la designación de su candidato a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre: “No sé ni cómo se llama su candidato; lo han puesto desde Madrid”, en referencia a Óscar Fernández Calle. Feijóo ha aseverado que Guardiola “es la única que puede dar estabilidad y un gobierno útil” a Extremadura.

El dirigente popular ha rechazado de plano la idea de Vox de que tal vez el PP tenía que cambiar de candidato y ha defendido que los populares “no son un partido que mueve marionetas” ni imponen nombres desde la dirección nacional. “Nuestros candidatos se eligen en la tierra y para servir a la tierra”, ha insistido.

Durante su intervención, Feijóo ha defendido la legitimidad y el liderazgo de la presidenta extremeña y candidata del PP, a la que ha presentado como “la única opción capaz de ofrecer un gobierno estable” frente a lo que ha calificado como “propuestas cuyo único objetivo es bloquear”.

En este contexto, el líder popular ha acusado a Vox de anteponer su estrategia nacional a las necesidades de los extremeños. “Parece que algunos vienen a impedir que gobierne quien gana, no a aportar estabilidad”, ha lamentado, a la vez que ha señalado que la región ya ha padecido las consecuencias del bloqueo institucional en los últimos dos años.