"Yo noté que le fallaba la mente, me decía cosas que no tenían sentido y se lo dije a mi hija para que alguien la viera", dice José. Empezó ahí un periplo de tratamientos y de ayuda a domicilio que pronto dejaría de ser efectiva. Plácida necesitaba trasladarse a un centro donde le dieran la atención que su deterioro cognitivo necesitaba y José quería estar a su lado: "Me voy con ella", advirtió a los suyos. Y así lo hizo.