Álex Aragonés 05 DIC 2025 - 06:00h.

José ignacio ha fotografiado durante casi un año a los trabajadores del mar de la localidad catalana, a través de 600 instantáneas

BarcelonaLos pescadores de Cadaqués (Girona) se han convertido en las últimas semanas en los auténticos protagonistas de la localidad catalana gracias a un calendario solidario, que recoge 12 de las 600 fotografías en las que José Ignacio Piris ha retratado durante casi un año a los 'lobos de mar'.

El fotógrafo ha convertido a los pescadores en modelos para llevar a cabo el calendario, que dignifica una profesión que es patrimonio humano del municipio catalán y sirve para recaudar fondos para el Hospital Residència Cadaqués. Un proyecto que surgió a través de una broma entre José Ignacio y 'Samu', el pescador más joven de los tres que quedan en activo en la zona.

"Acostumbro a ir al Port Lligat al mediodía y siempre les hago alguna foto cuando están trabajando. Siempre les digo que no son conscientes del glamour que tiene su profesión. Samu a veces me suele pedir fotos y un día le dijo que al final le iba a hacer un calendario", explica el fotógrafo catalán en una entrevista a Informativos Telecinco sobre una broma que acabó convirtiéndose en realidad.

12 fotos seleccionadas de un total de 600

Así empezó un proyecto en el que José Ignacio ha capturado a través de su óptica más de 600 instantáneas en blanco y negro: "Lo primero que haces es mirarle a los ojos y la expresión. Tiene la ventaja de que capturas la esencia de la escena y te fijas sobre todo en la persona. Los colores te distraen de lo que es la esencia de la persona".

Unos retratos que inmortalizan la dureza de una labor que para muchos pasa desapercibida. "Su profesión es muy dura. Salen cada día al mar para hacer la vida fácil a los demás. La gente que vive rodeada del mar tiene un aura especial", admite el fotógrafo.

Es el caso de las largas jornadas sobre el agua: "Estaba hoy a la 07:00 horas y en la bahía veía a Samu entrando con la barca. Hacía un frío y él ahí tirando redes para recoger pescados y venderlos. ¿Cuánta gente haría esto?". Como este pescador al que ha retratado José Ignacio también está Benvingut, quien a sus 89 años también se ha convertido en modelo para el calendario solidario.

"El mar no es una profesión, es su forma de vida"

"No puede dejar de ir cada día al muelle de pescadores a echarles una mano. No entiende otra forma de vivir. A mí me sacó una vez a pescar con él hicimos unas fotos preciosas. Para ellos, el mar no es una profesión. Es su forma de vida y no lo entienden de otra manera", añade.

Estas historias de vida las ha captado a través de la cámara de fotografía: "Me han sorprendido porque hay algunos que a lo tenías por un tío tímido y tal, y de repente cuando se meten en la escena, se comporta como un actor". La primera fotografía se hizo el pasado mes de febrero a Eduard.

"Hacía un frío y él se metió en el agua. En alguna de las imágenes, cuando estaba en medio de la bahía, le dije a 'Samu' que tirase unas gotas de agua para que diese un toque diferente, pero lo que hizo es tirarlo un cubo de agua helada. Nos reímos mucho, la verdad, quedaron las fotografías preciosas", añade José Ignacio sobre un reportaje en el que la verdadera complejidad ha sido elegir 12 de las 600 imágenes.

Bandera pirata, cuchillo en la boca y gafas negras

"Tengo reportajes maravillosos de ellos en su día a día, pero tenía que seleccionar aquellas donde la expresión fuera diferente a lo que está acostumbrado y sorprender a la gente. Un poco de provocación", añade el fotógrafo sobre unos retratos en los que consiguió sacar del papel a los protagonistas: "Uno de ellos sale con una bandera pirata, un cuchillo en la boca y unas gafas negras"-

Entre las instantáneas, su favorita es la que sale Eduard con unas cuerdas y un ancla: "Para mí técnicamente es perfecta", culmina sobre un proyecto que nació "como una chorrada" y que ya ha dado la vuelta al mundo: "Hemos enviado hasta en Argentina". Tal es el éxito, que la gente espera con ganas la segunda edición del proyecto: "El año que viene toca lobas de mar".