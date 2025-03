A los ojos de Daría, la víctima, este policía es su héroe. "Muchas gracias a Juan", dice emocionada. Recién separada de su expareja, sufrió una agresión a plena luz del día . La mujer ha explicado cómo fue la agresión: " Él me empuja y yo tenía a mi niño aquí (detrás)", que lo estaba viendo todo.

Juan no tardó ni un segundo en ayudar e intentar reducir al violento agresor. "Yo no sé si fueron cinco o diez minutos pero a mi se me hicieron como media hora", explica.