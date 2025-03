Todo ha quedado en un susto , aunque alguno tardará en olvidarlo. Sobretodo quienes pasaban cerca o descansaban en las terrazas de los bares situados junto al edificio que este fin de semana se ha derrumbado de pronto en Jerez de la Frontera, Cádiz . Se trata de una casa abandonada en la calle Ramón de Cala, en el barrio de San Miguel , de la que los vecinos ya venían advirtiendo del preocupante estado de conservación, y que finalmente no ha podido resistir más en pie.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz actuaron rápidamente para descartar que hubiera personas atrapadas bajo los escombros, para lo que utilizaron la unidad canina. No hay que lamentar por tanto ningún daño personal.

Agustín Muñoz ha destacado en primer lugar “que no ha habido daños personales que lamentar, y ésta, para nosotros, es la principal noticia de este suceso. Personalmente me he puesto en contacto con las personas afectadas (una familia de cinco miembros), que nos comunican que pasaron un gran susto, pero por suerte, tras pasar por el Hospital, tuvieron un diagnóstico leve. A partir de aquí, desde el Ayuntamiento nos personamos inmediatamente allí para conocer el estado de las personas que pudieran estar afectadas y para mostrar la ayuda y apoyo del Gobierno Municipal”.