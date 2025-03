El británico Tony King dijo en 2008 a los padres de María Teresa Fernández que su hija fue asesinada por el que había sido su amigo Robert Graham , lo cual fue parte de una línea de investigación policial que no dio resultados.

Se trata de que "no desaparezca su nombre, su rastro y su investigación", añadió Fernández, que no pierde con su familia el contacto con la Policía Nacional, que en los últimos años no ha tenido novedades sustantivas sobre el caso, que se volvió a reconstruir "desde el principio" con colaboración de un equipo especializado policial venido de Madrid.